Jesus antecipa revolução com o Moreirense. Foco do Benfica é a Champions

Jorge Jesus abre a porta a mudanças no 11 do Benfica para Moreira de Cónegos, em comparação com a equipa que venceu o Spartak de Moscovo, na quarta-feira, para a 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

O treinador comentou, ainda, o regresso do público aos estádios portugueses, antecipando, mais do que o encontro de estreia no campeonato, o desafio com o Spartak, na terça-feira, no regresso ao Estádio da Luz. "Onde o Benfica joga, 70 ou 80% dos adeptos são do Benfica. Amanhã não pode acontecer isso [devido às limitações impostas pelas autoridades sanitárias no acesso aos estádios], mas estamos felizes pelo regresso do público. Na terça-feira estaremos em contacto com os nossos adeptos".

O Moreirense-Benfica, a contar para a 1.ª jornada do campeonato, está marcado para este sábado, às 18h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.