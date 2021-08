Benfica convenceu Simões. "Dá sensação de que vamos ter equipa"

António Simões ficou satisfeito com a prestação do Benfica em Moscovo, frente ao Spartak. Em entrevista à Renascença, a antiga glória dos encarnados anota aspetos em que a equipa ainda pode evoluir, mas destaca a boa forma em que se apresentou no primeiro jogo oficial da época.

"Vi um Benfica melhor, sem dúvida nenhuma. Com uma solidez defensiva muito forte, uma posse de bola que ainda é um pouco lenta e que precisa de ter um pensamento agressivo, e vi um pequeno desperdício das oportunidades que se criaram. Mas foi uma vitória justa, perante um adversário indiscutivelmente inferior, mas com um sinal positivo e que dá a sensação de que vamos ter equipa, apesar de ainda faltarem alguns jogadores. Já se vê trabalho feito, mas ainda é preciso trabalhar mais, mas é bom começar as provas oficiais com uma vitória", entende.

O Benfica saiu da Rússia em vantagem na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, depois da vitória frente ao Spartak de Moscovo de Rui Vitória, por 2-0.

João Mário para rever

João Mário, eleito melhor em campo pela Renascença, foi uma das boas exibições do Benfica, em Moscovo. O médio ex-Sporting assistiu para o primeiro dos dois golos com que as águias se colocaram na frente do marcador perante o Spartak. António Simões espera que João Mário mantenha o nível perante adversários de maior valia.