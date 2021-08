Jorge Jesus dedica vitória do Benfica a Luís Filipe Vieira

Jorge Jesus dedicou a parte que lhe diz respeito da vitória (0-2) do Benfica sobre o Spartak Moscovo, esta quarta-feira, a Luís Filipe Vieira, ex-presidente das águias, arguido da operação "cartão vermelho".

"Não posso esquecer-me de uma pessoa que foi muito importante para mim, que me deu a oportunidade no Benfica da primeira vez e trouxe-me agora de volta, que é o presidente Luís Filipe Vieira. A parte que eu tenho desta vitória é para ele, porque ele fez um grande trabalho no Benfica. É meu amigo e continuará sempre a ser meu amigo", declarou o treinador, no final da partida na Rússia, em declarações à Sport TV.

Jorge Jesus destaca jogo "espetacular" do Benfica

Quanto à vitória em si, que deixa o Benfica a um passo do "play off" de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, Jorge Jesus considera que a sua equipa fez um jogo "espetacular" frente à de Rui Vitória.

"Sabíamos que íamos encontrar um rival forte, mas também que tínhamos valor para chegar aqui, apresentar futebol de qualidade e sair daqui com um resultado positivo. Tínhamos de sair daqui com 4-0, 4-1 ou 5-1. Com VAR, eram assinalados dois penáltis. Mas o mais importante é que o Benfica fez um grande jogo, melhor do que aquilo que eu pensava para primeiro jogo da época. Foi uma vitória de afirmação, de uma equipa muito confiante, mas só estamos na primeira parte da eliminatória. Os jogadores merecem esta vitória, taticamente foram espetaculares."

Jorge Jesus destacou a exibição de João Mário, "que fez um grande jogo" e "é um grande jogador". O próprio Weigl "fez um bom jogo". Aliás, o treinador do Benfica teve dificuldades em elogiar um ou outro jogador, porque "todos estiveram bem, não há um que tenha estado mal".

Falta a segunda mão, na Luz, na terça-feira. O objetivo é claro: "Queremos chegar à fase de grupos da Champions e estar entre os melhores."