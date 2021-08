Rodrigo Pinho sofre toque no treino, afastado cenário de lesão grave

Rodrigo Pinho saiu lesionado do último treino do Benfica antes do jogo frente ao Spartak de Moscovo, mas está afastado o cenário de lesão grave, confirmou a Renascença.

O avançado brasileiro de 30 anos é um dos reforços para esta temporada, e levou um toque no treino em Moscovo de adaptação ao relvado. Rodrigo Pinho saiu mais cedo do treino, mas está afastado o cenário de grave lesão, ainda que esteja em dúvida para o jogo de quarta-feira.

Rodrigo Pinho assinou pelo Benfica a custo-zero, depois de ter terminado contrato com o Marítimo, que representou durante quatro temporadas.

O Spartak de Moscovo-Benfica, a contar para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, está marcada para quarta-feira, às 18h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.