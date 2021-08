João Mário esquece passado no Sporting e quer "tornar-se referência no Benfica"

João Mário já não pensa no passado no Sporting, clube onde foi formado e venceu o campeonato na época passada, e quer tornar-se numa referência no Benfica. Em conferência de imprensa antes da estreia pelas águias, na Liga dos Campeões frente ao Spartak, o médio respondeu sobre a troca de rivais.

"É do conhecimento geral o meu passado, representei o Sporting durante muitos anos, mas assinei um contrato de longa duração com o Benfica e espero tornar-me uma referência neste clube. Muito orgulhoso pela aposta que o clube fez em mim, agora cabe-me trabalhar e corresponder às expectativas. Sei a exigência que existe num clube como o Benfica", disse.

O internacional português de 28 anos rescindiu com o Inter de Milão e assinou pelo Benfica até 2026. O médio fez 16 golos em 127 jogos pela equipa principal do Sporting, onde foi formado.

Sobre o arranque da temporada, João Mário coloca os olhos na vitória do Benfica frente ao Spartak: "Expectativa enorme, queremos muito entrar bem logo no primeiro jogo oficial. Conhecemos bem o Spartak e preparámo-nos muito bem. Nervosismo e ansiedade fazem parte, mas com a ideia aprendemos lidar. Já tenho experiência, joguei em vários países, foram sempre experiências enriquecedoras. Aprende-se a lidar com a pressão. Para mim não é problema".