Andrade confia que o Benfica será demolidor contra o Spartak

Luís Filipe Andrade acredita que o Benfica vai ter sucesso contra o Spartak de Moscovo na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, a começar já no jogo da primeira mão, que será disputado na Rússia.

"Espero um Benfica muito agressivo e dinâmico e que só pensa em ganhar, por isso, vai meter toda a carne no assador. Julgo que o Benfica vai entrar mesmo demolidor, apesar de do outro lado estar Rui Vitória, que conhece alguns jogadores do Benfica e algumas dinâmicas de Jorge Jesus. Acho que vai ser um jogo bastante atrativo", diz o antigo médio do Benfica e ex-técnico da equipa feminina, em entrevista a Bola Branca.

Na segunda-feira, Rui Vitória disse que a responsabilidade de ganhar a eliminatória é toda do Benfica. Andrade rejeita essa ideia.

"Ambas as equipas vão querer ganhar. O Spartak joga em casa e vai dar tudo para conseguir uma vitória, e o Benfica, que teve o dissabor o ano passado, vai dar tudo para dar uma alegria aos seus adeptos", vinca.

Ano passado não influencia este

Na época passada, o Benfica ficou fora da fase de grupos da Liga dos Campeões. Este ano, não quer falhar. Andrade não acredita que exista mais pressão sobre os jogadores para atingir esse objetivo:

"Cada época tem a sua história. A época passada foi desgastante e não foi benéfica para o Benfica. Vamos entrar numa nova época e Jorge Jesus tem de se concentrar em conseguir levar a equipa à Liga dos Campeões."

O Benfica visita o Spartak, de Rui Vitória, na quarta-feira, às 18h00, em Moscovo. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.