Yaremchuk no Benfica para "conquistar títulos"

"Este é o meu trabalho, marcar golos. Vim para o Benfica para marcar muitos golos. Fiz golos no passado, vou trabalhar duro para continuar a ser assim. Tenho uma grande responsabilidade perante o Benfica, o presidente, os adeptos, toda gente. Tenho de trabalhar duro para marcar golos", declarou o internacional ucraniano.

Trabalhar forte para marcar golos e conquistar títulos, é o que promete o novo avançado do Benfica, Roman Yaremchuk, que foi apresentado este domingo.

"Todos os jogadores querem ganhar jogos, somar pontos. Eu escolhi o Benfica porque quero conquistar títulos. Quero marcar muitos golos, desfrutar e, claro, este é um clube fantástico para melhorar a cada dia", declarou.

Yaremchuk confidenciou que Shevchenko, o selecionador ucraniano e antigo avançado de renome, o incentivou a rumar à Luz.

"Falei com Shevchenko ainda no Euro 2020. Falámos sobre o Benfica. Ele disse-me que se trata de um clube incrível, que vou desfrutar e melhorar e que este é o passo certo na minha carreira. Também falei com ele ontem e deu-me os parabéns e que escolhi o clube certo", sublinhou.

O Benfica tinha oficializado, no sábado, a contratação de Roman Yaremchuk.

O ponta de lança internacional ucraniano, de 25 anos, assinou contrato válido para as próximas cinco temporadas, até junho de 2026, e ficou com cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

Em comunicado à CMVM, o Benfica informa que pagou 17 milhões de euros ao Gent, da Bélgica, por 75% do passe de Yaremchuk.

Este verão, Yaremchuk brilhou ao serviço da Ucrânia no Euro 2020, em que marcou dois golos em cinco encontros. Na temporada passada, apontou 23 golos em 43 jogos pelo Gent em todas as competições.