​Yaremchuk em Lisboa para reforçar Benfica

O internacional ucraniano Roman Yaremchuk aterrou na última noite em Lisboa para reforçar a frente de ataque do Benfica.



O jogador, que representou a sua seleção no recente Europeu de Futebol, chegou acompanhado pela diretor-geral do Benfica, Rui Pedro Braz, avança a imprensa desportiva.

Yaremchuk, de 25 anos, vai realizar exames médicos e assinar contrato com os encarnados por cinco temporadas.

O Benfica deverá pagar ao Gent, da Bélgica, os 15 milhões de euros da cláusula de rescisão para garantir os serviços do internacional ucraniano.

Na última temporada, Yaremchuk marcou 23 golos em 43 partidas com a camisola do Gent. No Euro2020, assinou dois golos em cinco jogos.

Além de Yaremchuk, o treinador Jorge Jesus passa a contar nos seus quadros com os avançados: Seferovic, Vinícius, Gonçalo Ramos, Darwin Nunez e Rodrigo Pinho.