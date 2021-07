António Figueiredo pede período de tréguas no Benfica

António Figueiredo, ex-dirigente do Benfica e um dos subscritores do movimento "Benfica Bem Maior", deixa elogios a Rui Costa e, em declarações a Bola Branca, diz que o atual presidente dos encarnados justifica que haja um período de tréguas no clube encarnado.

"Gostei muito da entrevista do Rui Costa [à TVI], porque teve uma posição perfeitamente correta de benfiquista, não há nada a criticar das suas declarações. Nesta fase, tem de haver por parte dos benfiquistas, quer aqueles que legitimamente pensam em apresentar uma candidatura, quer da parte dos apoiantes de Rui Costa. Tem de haver uma trégua, porque é muito importante para o Benfica pensar na aspeto desportivo e conseguir o apuramento para a Liga dos Campeões", avisa.

Rui Costa manteve que haverá eleições no Benfica até ao fim ano e sublinhou que só será presidente no futuro com o voto dos sócios. O sucessor de Luís Filipe Vieira, tendo recusado o papel de príncipe-herdeiro, também não confirmou, em absoluto, se é candidato à presidência do clube. António Figueiredo desconhece as intenções de Rui Costa neste capítulo.



"Não sei se o Rui Costa está na disposição de se entregar totalmente ao Benfica. O Benfica tem muitas personalidades que podem concorrer ao lugar, mas vamos ver o que vai acontecer. É muito prematuro estar a tomar decisões, porque agora o mais importante é a equipa conseguir o apuramento para a Liga dos Campeões", sublinha.