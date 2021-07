Rui Costa não teria permitido gravações de Pinto da Costa no Estádio da Luz

O atual presidente do Benfica, Rui Costa, admite que não teria permitido Pinto da Costa, presidente do FC Porto, ter gravado um episódio de um documentário sobre as conquistas dos dragões no Estádio da Luz.

Em entrevista à TVI, o atual presidente admite que não conhece os contornos da autorização dada pelo seu antecessor, Luís Filipe Vieira, mas garante que o presidente do FC Porto não teria tido autorização, caso tivesse sido sua decisão.

"Não conheço os contornos que levaram à autorização dessas filmagens. Se aceitaria ou não? Não daria autorização, como não faria uma reportagem sobre mim no Estádio do Dragão. enho a minha vida, a minha história, ganhei jogos no Dragão e Alvalade, mas não penso fazer isso. Com o maior respeito pelos clubes todos, não vejo que isso seja algo positivo. Mas também não vejo esse drama todo", diz.

Pinto da Costa esteve no Estádio da Luz a gravar um dos episódios de uma série sobre a sua carreira no FC Porto, recordando principalmente a conquista do campeonato em 2012, no Estádio da Luz.