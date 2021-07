Rui Costa admite eleições até ao fim do ano, mas quer focar-se nos objetivos desportivos do Benfica

Rui Costa, presidente do Benfica, diz que "nem quer ouvir falar de eleições", apesar de garantir que vai marcá-las até ao fim do ano. O objetivo do novo número um das águias é dar estabilidade ao clube e garantir sucesso desportivo.

"A minha missão é trazer estabilidade ao clube e preparar as épocas desportivas. O meu único foco prende-se com a estabilidade que o clube precisa para ganharmos este ano. Está toda a gente proibida de me falar de eleições. O que pedi aos adeptos e hoje continuo a pedir é que o clube volte a ser estável e competitivo", disse, em entrevista à TVI.

O dirigente diz que "jamais aceitaria ser príncipe-herdeiro". "Se for presidnete um dia, será pela vontade dos sócios", diz.

As eleições serão marcadas até ao final do ano, mas não podem ser a principal prioridade neste momento, considera Rui Costa. O atual presidente não garante que será candidato.

"Eleições serão marcadas até ao fim do ano. Mas, na minha forma de encarar este projeto, é preciso preparar o Benfica para o que tem para fazer, que é futebol, modalidades e dar a estabilidade. Tenho tempo para pensar se vou a eleições. Se estiver neste momento a pensar, serei o primeiro a não me concentrar nos objetivos. Não vou tirar o foco do objetivo neste momento", explica.

"Falar de eleições é futurologia. Aprendi muita coisa boa nestes anos na casa. Aprendi a estar envolvido nas decisões do Benfica, mas tudo o que seja pensar em eleições é atrasar o processo e o foco no que é essencial para o Benfica", prossegue.