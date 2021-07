Jesus é o treinador de Rui Costa e não pode falhar objetivo da Liga dos Campeões

O treinador Jorge Jesus tem a confiança do novo presidente do Benfica, Rui Costa, mas não pode falhar com o objetivo de chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões. O presidente das águias, em entrevista à TVI, diz que a entrada na prova é fundamental.

"A entrada na Liga dos Campeões é fundamental. Um clube da nossa dimensão não pode estar fora, em termos financeiros é essencial, mas também em termos desportivos. Somos um clube de dimensão europeia, só podemos estar nestas competições", começa por dizer.

Questionado sobre se acreditava no experiente treinador, Rui Costa recorda o passado do técnico: "Jesus é o treinador do Benfica e não se pensa noutra coisa. É de enorme sucesso. A época passada correu extremamente mal, mas fará o seu caminho no Benfica, como já fez no passado, e continuará a fazer".

O duelo da terceira pré-eliminatória coloca frente a frente a Rui Vitória, que já passou pelo Benfica e agora orienta o Spartak de Moscovo. Rui Costa destaca o passado do técnico na Luz, mas não equaciona um cenário que não seja a eliminação dos russos.

"Vamos ter em campo dois treinadores que já tiveram muito sucesso do Benfica. Rui Vitória não vai ganhar a Jesus, porque o Benfica vai estar na Liga dos Campeões. Não penso noutro cenário, com respeito por Rui Vitória, que fez um trabalho espetacular", atira.

Mercado ainda vai mexer

O mercado de transferências está aberto até ao final de agosto e Rui Costa diz que ainda chegarão jogadores, com ou sem presença na Liga dos Campeões.

"Já houve contratações, tivemos como prioridades preencher o meio-campo, prontamento conseguimos contratar os médios, um 6 e um 8. O mercado não está fechado, temos uma situação muito clara. Estamos a fechar o mercado praticamente a 4 de agosto, quando ele só fecha no dia 31. Até ao final do mercado, haverá mais mexidas, com ou sem Liga dos Campeões. Sou eu o responsável pelas decisões", termina.