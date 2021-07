O Benfica anunciou, esta quinta-feira, que chegou a acordo para a venda de Alfa Semedo ao Vitória de Guimarães.

O médio-defensivo guineense, de 23 anos, esteve emprestado ao Reading, do Championship, na última época. Marcou dois golos em 40 jogos.

Alfa Semedo completou a formação no Benfica, que deixou na época 2017/18. Fez uma boa época pelo Moreirense e regressou à Luz, no entanto, só fez 16 jogos pela equipa principal, com um golo marcado.