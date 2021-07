"É normal que Vlachodimos esteja um pouco insatisfeito no Benfica"

Quim, antigo guarda-redes do Benfica, considera “normal” que Odysseas Vlachodimos esteja “um pouco insatisfeito pela forma como saiu da equipa o ano passado” e por isso esteja “a pensar em sair”.

“É complicado, sabemos que no futebol as coisas mudam muito facilmente, temos de estar preparados para tudo. Ainda para mais como guarda-redes, em que só um é que pode jogar”, diz em Bola Branca.

O internacional grego admitiu, em abril, que queria deixar o clube encarnado neste verão: "Acho que estou pronto para seguir em frente, é algo que quero agora. Estabeleci-me, conquistei títulos, experimentei grandes sucessos, joguei na Liga dos Campoeões e na Liga Europa. O Benfica deu-me muito, ajudou-me muito a desenvolver, mas acho que as condições estão reunidas para para eu dar o próximo passo", afirmou.

Ainda assim, o antigo internacional português lembra que “não sabemos o que vai no pensamento do Jorge Jesus”. Helton Leite “acabou bem a época passada”, mas tem de cumprir um jogo de castigo, logo na primeira jornada do campeonato.

É por isso “provável” que Vlachodimos esteja a treinar mais com a equipa para “começar a temporada” como titular.

“Infelizmente, para o Vlachodimos, o ano passado saiu de forma algo inesperada. Agora é provável que, com a indisponibilidade do Helton Leite, também tenha uma oportunidade”, explica, em entrevista à Renascença.

Apesar de uma presumível titularidade, é possível que o grego “vá querer sair na mesma”. Quim acredita que o jogador passa nesta altura por uma “situação difícil”.

Sobre os dois guarda-redes das águias, o antigo que jogador afirma que “são diferentes”. Leite “tem mais à vontade a sair da baliza”, enquanto que Vlachodimos “é um guarda-redes mais de baliza”, mas entre os postes “são os dois muito bons e ágeis”.



Vlachodimos chegou ao Benfica em 2018, proveniente do Panathinaikos. Fez duas temporadas a titular, mas perdeu o estatuto na época passada para Helton Leite.