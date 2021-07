Paulo Madeira: "Defesas do Benfica dão garantias em qualquer sistema"

Paulo Madeira, antigo central do Benfica, considera que o Benfica tem defesas capazes de interpretar diversos sistemas táticos.

Jorge Jesus dá como certa a utilização alternativa de dois sistemas táticos ao longo desta época: ora com dois centrais, numa defesa convencional a quatro; ora com três defesas centrais. Em entrevista a Bola Branca, Paulo Madeira dá razão ao técnico encarnado.

"O Jorge Jesus deve andar a treinar os dois sistemas e, depois, mediante o adversário, optará por um ou por outro sistema defensivo. O Benfica tem jogadores neste momento que lhe dão garantias que, num ou noutro sistema, as coisas podem correr bem, como aconteceu nos dois últimos jogos de preparação frente a duas fortes equipa da Liga francesa [Lille e Marselha]", considera.

Paulo Madeira assinala a "boa contratação" que o Benfica fez ao garantir o ex-Sporting João Mário, a quem "não é preciso fazer qualquer apresentação" e que vai dar, no seu entender, mais outras capacidades ao meio-campo do Benfica.

"É um jogador fantástico com a bola nos pés, muito poucas vezes perde a bola, faz a equipa jogar. Foi uma boa contratação por parte do Benfica. É um jogador que vai dar muita consistência ao meio-campo do Benfica. Muitas vezes, as equipas precisam de um jogador que, quando as coisas estão tensas, consiga resolver as dificuldades. O João Mário é um desses jogadores, tem uma qualidade muito acima da média e vai dar estabilidade ao meio-campo", afiança.

Jesus-Vitória

O Benfica estreia-se oficialmente, na nova época, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, a 4 de agosto, em Moscovo, diante do Spartak.

Paulo Madeira destaca a importância de o Benfica sair com sucesso dessa eliminatória, em que Jorge Jesus voltará a cruzar-se com Rui Vitória, dois treinadores que se conhecem bem.

"Cada um vai ter de se preocupar com a sua própria equipa e não muito com o adversário. Tanto para uma equipa para outra as dificuldades vão surgir, mas são jogos importantes para o futuro financeiro. Para o Benfica, uma passagem à fase de grupos irá dar estabilidade não só pelo aspeto financeiro, mas também pelo lado desportivo, depois dos últimos acontecimentos que envolveu o ex-presidente", conclui.