Kaio Jorge no Benfica "só se for um bom negócio para o Santos"

O presidente do Santos, Andrés Rueda, admite que o clube brasileiro está em negociações com o Benfica para a transferência do avançado Kaio Jorge, mas o negócio só será feito se for uma boa proposta para o Santos.

Kaio Jorge está nos últimos seis meses de contrato com o Santos, mas Andrés Rueda diz que o jogador já afirmou que "só sai se for um bom negócio para o Santos".

"Ele é uma cria do Santos, é muito querido aqui e gosta muito do Santos. Ele disse que só sai se for bom para o Santos, estamos tranquilos. O máximo que posso falar é que o Benfica tem interesse e estamos a conversar. Não quero comentar os moldes, só quando a operação estiver realmente fechada. Com a tecnologia, [as negociações] não precisam de ser presenciais", disse, em declarações a Bola Branca.

Andrés Rueda não sabe se Kaio Jorge tem interesse em mudar-se para Portugal, porque ainda não há acordo entre clubes: "Depois de termos esta conversa, o clube tem de conversar com o jogador, é um problema de quem quer contratar, mas primeiro é preciso acertar entre clubes".

O dirigente acredita que Kaio já tem nível para a seleção brasileira, apesar dos 19 anos, e com tudo para se afirmar na Europa.

"É um jogador a nível de seleção, pela qualidade que tem e pelo que já faz. É um excelente jogador e tem tudo para vingar no futebol europeu", termina.

Kaio Jorge, de apenas 19 anos, é titular do Santos desde a temporada passada. Esta época, soma já oito golos em 28 jogos disputados. De acordo com a imprensa nacional, o Benfica terá apresentado uma proposta de três milhões de euros, mais os jogadores Yony González, Gabriel ou Gilberto.