Benfica garante totalidade do empréstimo obrigacionista

A SAD do Benfica anunciou, em comunicado enviado à Comissão do Mercado e Valores Mobiliários, que o empréstimo obrigacionista lançado no início do mês alcançou o objetivo de 35 milhões de euros. O valor foi atingido por 1887 investidores.

Rui Costa, que ascendeu a presidente da SAD durante o processo após a saída de Luís Filipe Vieira, destaca o momento importante para o clube.

"Hoje é um dia importante para o Benfica, pese embora a conjuntura recente. O objetivo do novo empréstimo obrigacionista foi alcançado. De resto, era uma das primeiras metas que tínhamos definido no último plenário dos Órgãos Sociais. Tal demonstra a confiança num projeto sólido e sustentado, na forma como sempre cumprimos os nossos compromissos ao longo destes anos", disse.