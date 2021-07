Melhor cabeceador desde Jonas. Rui Águas destaca principal qualidade de Gonçalo Ramos

Rui Águas antigo avançado do Benfica, considera que as prestações de Gonçalo Ramos na pré-época dos encarnados são boas, mas que ainda é cedo para dizer se será a sua época de afirmação.

"Os indícios são bons mas, de facto, ainda é cedo para afirmar que será a sua época de afirmação. Ainda estamos na pré-época e são bons sinais. Percebe-se que está a ganhar confiança e a deixar bons sinais, mas veremos no decurso da competição se estes fatores se mantêm", afirma.

Em entrevista a Bola Branca, e, olhando para as características do jovem avançado, Rui Águas diz que desde a saída de Jonas, Gonçalo Ramos é o melhor cabeceador que está na Luz.

"O Gonçalo tem qualidades que não são comuns, desde logo o jogo de cabeça. Desde Jonas não tenho dúvidas de que este rapaz é quem melhor se dá no espaço aéreo. É objetivo e prático, que é o mais importante num avançado. A finalização do Gonçalo, quer com a cabeça, quer com os pés, é de primeira qualidade", considera.

Na última noite, o Benfica venceu o Lille por 1-0. A equipa da Luz bateu os campeões franceses com um golo obtido por Gonçalo Ramos. O jovem avançado continua a mostrar serviço a Jorge Jesus, tendo afirmando, no final do jogo, que está a lutar por um lugar no plantel principal das águias.

Renovação de Camará e a aposta nos jovens

O Benfica anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com Ronaldo Camará, médio da equipa B. Na opinião de Rui Águas, esta decisão não significa, obrigatoriamente, uma maior aposta nos jovens.

Águas que está, agora, sem clube depois de, na época passada, ter sido adjunto de Jesualdo Ferreira no Boavista.

"Numa época que foi muito difícil, conseguimos o objetivo manutenção e a temporada acabou bem. O Boavista passa a fazer parte da minha vida. Em relação ao futuro, ainda não sei o que se vai passar. Nesta altura não é fácil aparecerem projetos, as equipas estão a começar e têm os seus plantéis definidos mas, em breve, vamos ver o que sucede", conclui.