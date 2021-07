Meïte e Otamendi já treinaram no Seixal, Everton ainda em isolamento

O médio Meïte, apresentado esta sexta-feira como reforço do Benfica, já treinou com os companheiros no centro de estágio do Seixal. Otamendi, regressado da Copa América, também já esteve no relvado.

Os encarnados divulgaram imagens do aponto e os dois jogadores já surgem integrados no grupo de trabalho.

Já Everton, que também esteve na final da Copa América, tal como Otamendi, ainda está em isolamento profilático depois de ter viajado diretamente do Brasil.

Otamendi recebeu luz verde da DGS para treinar depois de uma exposição do Benfica. O defesa central esteve sempre integrado na “bolha” argentina e não teve contactos exteriores.

O Benfica defronta no próximo domingo o Marselha. É a última partida de preparação antes do arranque oficial da temporada, contra o Spartak de Moscovo, para a pré-eliminatória da Liga dos Campeões.