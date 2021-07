Gonçalo Ramos promete disputar um lugar no onze do Benfica

Gonçalo Ramos deixa um aviso à concorrência: o ponta de lança de 20 anos quer disputar um lugar no onze do Benfica em 2021/22.

"Sinto-me muito bem, tenho aprendido com o mister e com os colegas, e estou cá para disputar o meu lugar", sublinhou, em declarações à Sport TV, no final da vitória (1-0) sobre o Lille, em que marcou o único golo.



Gonçalo Ramos acredita que a pré-época "está a correr muito bem" e que, se o jogo com o Spartak Moscovo, da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões fosse já, a equipa do Benfica estaria preparada.

"Já estamos preparados. Agora é afinar algumas coisas, mas estamos bem. Sabemos que vai ser muito complicado. Qualquer adversário seria difícil, mas estamos aqui para a guerra", afiançou o avançado.