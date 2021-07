Benfica. Otamendi já treina no Seixal

O defesa central Nicolas Otamendi já está a trabalhar no centro de estágio do Benfica, no Seixal.

O jogador esteve ao serviço da Argentina e conquistou a Copa América e teve direito a um curto período de férias depois disso.

Esta quinta-feira o jogador utilizou as redes sociais para se mostrar, equipa a rigor, ao lado de Darwin Nunez, que recupera de lesão.

Ainda não foi visto Everton, extremo brasileiro que também esteve na final da Copa América.

O plantel principal dos encarnados está no Algarve onde realiza esta quinta-feira uma partida contra o Lille, campeão francês.