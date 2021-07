Rui Pataca: "Meité tem condições para ter sucesso no Benfica"

Soualiho Meité tem condições para ter sucesso no Benfica, mas terá de juntar mais qualidade técnica à força que tem. A opinião é dada em Bola Branca por Rui Pataca.

“No Benfica tem de ser capaz de aliar a potência física a alguma técnica. Será, talvez, a questão em que o jogador pode não impor-se, mas é um jogador que tem várias qualidades. É um jogador interessante, mas veremos a adaptação a um campeonato diferente e a clube exigente como é o Benfica”, referiu.

O ex-jogador e atual diretor desportivo do Créteil considera que Meité é um jogador que recupera muitas bolas no meio-campo e consegue projetar-se com perigo para o ataque.

“É um jogador capaz de eliminar pela sua explosividade no meio-campo, bom recuperador de bolas e projeta-se muito rápido para a frente, com uma visão de jogo muito clara. É um ‘6’ que participa no jogo ofensivo das equipas”, acrescenta.

O médio franco-marfinense, de 27 anos e 1,86m de altura, proveniente do Torino, deve custar cerca de seis milhões de euros aos encarnados.

Meité fez formação no Auxerre, internacional francês nas camadas jovens, passou por vários clubes em França e na Bélgica, antes de ir para Itália. Na época passada foi jogador do Milan.