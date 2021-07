Filho de Jorge de Brito critica Direção por falta de "apoio e solidariedade" com Vieira

O movimento "Benfica Bem Maior" vai a votos logo que haja eleições e Manuel Brito critica a Direção liderada por Rui Costa, por esta não ter mostrado qualquer solidariedade para com Luís Filipe Vieira.

Manuel Brito, um dos fundadores do movimento "Benfica Bem Maior" e filho do antigo presidente Jorge de Brito, considera que é devida uma palavra de apoio a Vieira. Ainda assim, admite em entrevista a Bola Branca, é compreensível que a Direção agora liderada por Rui Costa coloque o Benfica acima dos interesses individuais do ex-presidente:



"Acredito que Luís Filipe Vieira se sente bastante sozinho e com falta de apoio da Direção do Benfica. Mas temos de perceber uma coisa, a direção e o presidente atual têm como missão principal defender o Benfica. E se, naquelas acusações, o Benfica é o lesado, a Direção tem de defender, em primeiro lugar, os interesses do clube. Essa pode ser uma das razões para ter havido algum distanciamento."

"Não obstante essa situação, são pessoas que trabalharam juntas durante tantos anos, e que Luís Filipe Vieira tanto ajudou. Penso, por isso, que haveria uma maneira de, pelo menos, passar uma mensagem de apoio e solidariedade", refere.



Movimento preparado para avançar com candidatura

Nesta entrevista a Bola Branca, Manuel Brito anuncia que o movimento que ajudou a fundar está pronto a avançar para eleições, depois de não ter apresentado nenhuma lista própria no último ato eleitoral.

"Estamos a trabalhar há mais de um ano. Começou comigo e com o líder do movimento, João Miguel Braz Frade, que conseguiu reunir um grupo de gente fantástica. Hoje são perto de 110 membros. Na altura, em setembro, começámos a trabalhar, mas entendemos não apresentar uma candidatura porque não bastava ter uma equipa, era preciso ter um projeto. E agora estamos preparados para avançar", assegura.

Alteração de estatutos e revisão eleitoral

Antes de pensar em avançar para eleições, Manuel Brito entende ser urgente uma alteração estatutária no clube e anuncia um possível entendimento com outras tendências do universo benfiquista.

"Os estatutos estão completamente ultrapassados. A última revisão foi feita em 2010 e há coisas que não fazem sentido e que tiram a democracia ao Benfica. Estamos em contacto com o movimento 'Servir o Benfica' e sabemos que eles têm uma ideia sobre essa revisão, tal como nós. O João Noronha Lopes também está a organizar uma comissão e eu lanço o repto para nos reunirmos, porque acredito que 80% das ideias são comuns", avança.

Momento negro da história do Benfica

Manuel Brito descreve o atual momento como um dos piores da longa história do Benfica.

"A situação atual é de tristeza e desilusão. É um dos momentos mais negros da história recente do Benfica mas acredito que um clube como o nosso, com 117 anos de existência, vai ultrapassar isto e reerguer-se", conclui.