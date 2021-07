Meité a caminho do Benfica... se o pai deixar

O Benfica e o Torino já terão chegado a acordo para a transferência de Meité. O possante médio centro de 27 anos, com 1,86 metros de altura, prepara-se para assinar por cinco épocas, mas o pai do jogador colocou alguns condições para que o negócio seja concluído.

O contrato estará apenas dependente da vontade do jogador e do pai. O representante do atleta tenta garantir que o futuro de Meité não seja afetado pelo momento conturbado que o Benfica atravessa, na sequência da detenção do ex-presidente Luís Filipe Vieira.



Em declarações reproduzidas pelo jornal “Record”, Kamel Zaouay diz que “é uma honra ser desejado por um clube como o Benfica, mas é preciso conhecer o projeto”.

“Não podemos esquecer o momento do clube, o que se passou com o ex-líder e que vai haver eleições, mesmo que Rui Costa seja agora o presidente”, refere o pai do jogador, segundo o qual há mais clubes interessados em Meité.

Os encarnados entram oficialmente na nova época dia 3 de agosto, em Moscovo, diante do Spartak treinado por Rui Vitória.

A equipa técnica liderada por Jorge Jesus detalha já informação sobre o adversário russo, primeiro obstáculo que o Benfica terá de ultrapassar para chegar à desejada fase de grupos da Liga dos Campeões, que não sendo o principal, é o primeiro objetivo da época.

É no Seixal que o SL Benfica prepara o arranque da temporada, mas o próximo jogo de preparação será no Algarve, quinta-feira à noite, contra o campeão francês Lille.

O último teste de pré-época na agenda dos encarnados está previsto para domingo, dia 25, com o Marselha.