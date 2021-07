Benfica. Luisão confiante apesar do "adversário muito difícil" e da "longa viagem"

Luisão acredita que o Benfica tem as armas necessárias para ultrapassar o Spartak de Moscovo, na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, apesar de admitir que a equipa de Rui Vitória é perigosa.

"É um adversário muito difícil. Temos de contar com a longa viagem, mas mesmo com essas deslocações, o Benfica está sempre preparado para que tudo corra pelo melhor. Vamos estar preparados para tudo", assegurou o diretor técnico e de performance do Benfica à BTV.

O Benfica reencontrará Rui Vitória, que foi treinador encarnado entre 2015 e 2019. Luisão não ignora esse fator: "Rui Vitória é um treinador que passou por aqui e que bem nos conhece e quem nós conhecemos bem."