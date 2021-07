João Mário, novo 20 do Benfica, quer "voltar a dar alegrias aos benfiquistas"

O médio João Mário foi apresentado esta quinta-feira no estádio da Luz ao lado de Rui Costa. O internacional português vai utilizar a camisola 20 dos encarnados, confirma que quer entrar na Liga dos Campeões, vencer campeonatos e com público nas bancadas da Luz.

O jogador referiu ter sido "muito bem recebido por todos. Fizeram com que me sentisse em casa e me adaptasse rapidamente à equipa e ao clube”.

O internacional garante estar “confiante”. “As expectativas são sempre altas no Benfica. Temos já um primeiro grande objetivo que é a entrada na Liga dos Campeões e tenho a certeza de que a equipa estará preparada. Também sei o quão importante é para o Benfica voltar a conquistar o campeonato."

João Mário reconhece que tem uma relação especial com o treinador Jorge Jesus.

"O míster foi quem conseguiu tirar melhor rendimento do que são as minhas características, é alguém que sempre admirei muito pelo seu profissionalismo e pelo seu trabalho. Sendo o mais sincero possível, foi determinante na minha escolha de vir para o Benfica", confirmou.

O antigo atleta do Inter, que jogou cedido ao Sporting na última temporada, refere que encontrou "a equipa a preparar bem estas eliminatórias que vêm aí da Champions”.

“Sabemos todos a importância para o Benfica de entrar na Champions. Acima de tudo, encontrei um grupo que quer muito voltar a dar alegrias aos benfiquistas, que quer conquistar o campeonato e eu sou mais um para ajudar. Espero que o consigamos fazer."

O número 20 dos encarnados acrescenta que está ansioso por voltar a ter as bancadas cheias de adeptos na Luz.

"O futebol sem adeptos não é a mesma coisa, especialmente para o Benfica que tem sempre o estádio cheio e que vale muito pelos seus adeptos. Estou ansioso por jogar no Estádio da Luz como jogador do Benfica, cheio de benfiquistas."