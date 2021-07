Benfica. Luís Filipe Vieira demite-se

Juíz Vermelho

Se tivesse saído há 2 mandatos, melhor seria, mas teve um resto de dignidade, para sair pelo seu pé, em vez de ser atirado porta fora ao fim dos 30 dias de prazo. Não é que tivesse alternativa, mas pronto. Agora é limpar o SLB do Vieirismo. Não se iludam: Vieira caiu, mas o Vieirismo ainda lá está. Alguém acredita que Vieira fez tudo sozinho? Não houve reuniões, actas, negociações, não havia mais ninguém envolvido na Gestão? Claro que havia, e estão lá todos, de roda de Rui Costa. Agora há outras coisas importantes para decidir, mas estou com curiosidade de ver a lista de Rui Costa quando se candidatar à Presidência e o seu manifesto eleitoral. E espero que a BTV desta vez não venha com as tretas com que justificou não ter havido debates nem ter acompanhado as campanhas nas últimas Eleições, onde as torrentes de propaganda a Vieira, atingiram a náusea. . .