Ana Vitória renova pelo Benfica

A camisola 10 do clube das águias, que teve uma lesão que a afastou dos relvados várias semanas, soma 60 jogos e 34 golos.

Ana Vitória referiu que as metas são "manter o nível nacional", após a conquista do campeonato, e "dar um passo em frente para alcançar o nível europeu", com as águias a competirem pela segunda época consecutiva na Liga dos Campeões.

A renovação de Ana Vitória surge no mesmo dia em que o Benfica confirmou a renovação de Matilde Fidalgo.