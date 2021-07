"Rei dos Frangos" chegou a acordo para vender 25% das ações a John Textor

Na nota, o regulador informa que a Benfica SAD recebeu um comunicado de John Textor e uma carta de José António dos Santos, enviada esta terça-feira à tarde, atestando a existência do acordo de venda feito com o empresário norte-americano, mas também a compra das ações à sociedade Quinta de Jugais – Comércio de Produtos Alimentares Lda. (2% + 1%) mas também a José da Conceição Guilherme (3,65%).

O empresário José António dos Santos, conhecido como “Rei dos Frangos” tem um acordo para vender 25% do capital social da Benfica SAD ao empresário norte-americano John Textor, informou esta terça-feira a SAD encarnada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a CMVM, José António dos Santos já terá recebido, a título de adiantamento, um milhão de euros do total de 50 milhões respeitantes à venda de um quarto das ações da Benfica SAD a John Textor.

"A 16/06/2021, o declarante [José António dos Santos] outorgou com John C. Textor dois acordos para venda de um total de 5.750.000 ações ordinárias, escriturais e nominativas, representativas de 25 % do capital social da Benfica SAD, condicionado ao pagamento, até à data de 15/09/2021, do preço total acordado, tendo já sido depositada em escrow account a quantia de € 1.000.000,00 (um milhão de euros)".

O que significa que Textor terá de transferir os restantes 49 milhões de euros até 15 de setembro.