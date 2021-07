Vieira “está a ponderar” regressar ao Benfica

Veja também:

O advogado de Luís Filipe Vieira diz que o seu constituinte “está a ponderar” regressar ao Benfica.

Em entrevista à TVI, Magalhães e Silva referiu que Vieira “suspendeu as suas funções como presidente e quando entender retomar nada o impedirá. Será ele a decidir isso”.

Questionado sobre a atitude do Benfica após a suspensão de Vieira do cargo de presidente dos encarnados, o advogado conta que “ele [Luís Filipe Vieira] só soube disso na tarde de sábado”.

Magalhães e Silva confirmou, ainda, que o seu cliente não escondeu "a amargura" quando soube que Rui Costa assumiu as funções de presidente após a sua detenção.



“Esteve incomunicável no fim de tarde de sexta-feira e a última coisa que lhe diria era isso antes do interrogatório. Disse-lhe depois do interrogatório e a exclamação dele foi 'fizeram isso?', com ar de amargura. Não disse rigorosamente mais nada”.

Luís Filipe Vieira foi detido no âmbito da operação “Cartão Vermelho” e colocado em prisão domiciliária, após interrogatório, até pagar caução de três milhões de euros.