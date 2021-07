Movimento de sócios do Benfica defende eleições antecipadas

Veja também:

O movimento de sócios do Benfica "1904 de Todos Um" defendeu, esta segunda-feira, a convocação de eleições antecipadas.

Em comunicado, o movimento sublinha que a gestão do clube e da SAD deve ser assegurada pelos órgãos sociais em funções, no entanto, os sócios devem ser chamados a decidir o futuro.



“Sendo o Benfica os seus sócios, deve ser-lhes devolvido o direito a decidirem sobre os titulares dos órgãos sociais”, refere o movimento.

Este grupo de sócios garante que “apoiará as soluções institucionais e estatutárias que respeitem integralmente a vontade dos sócios e que contribuam para o fortalecimento e grandeza” do Benfica.

O movimento "1904 de Todos Um" defende o “estrito cumprimento dos estatutos do clube” e entende que “num momento crítico de preparação da próxima época desportiva os órgãos sociais em funções e nomeadamente a direção devem garantir a gestão do Benfica, de modo a preparar o clube para proporcionar aos sócios as vitórias” que anseiam.