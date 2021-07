Vieira fica em prisão domiciliária até pagar três milhões de euros de caução

Veja também:

O juiz Carlos Alexandre aceitou todos os pedidos do Ministério Público e decretou prisão domiciliária a Luís Filipe Vieira, até ao pagamento de uma caução de três milhões de euros no prazo de 20 dias.

O presidente do Benfica, que suspendeu o mandato quando foi detido para interrogatório no âmbito da operação "Cartão Vermelho", não fica impossibilitado por decisão judicial de continuar a liderar o clube encarnado, mas há outras medidas de coação.

Luís Filipe Vieira fica obrigado a entregar o passaporte para evitar uma fuga do país e não pode contactar os arguidos - à exceção do filho Tiago Vieira -, além de elementos da direção e da administração do Benfica e qualquer administrador ou funcionário do Novo Banco, deliberou o juiz Carlos Alexandre (leia aqui a decisão na íntegra).



O presidente do Benfica com mandato auto-suspenso também não pode contactar Nuno Sérgio Durães Lopes, António Rodrigues de Sá, Vítor Manuel Dantas de Machado, Diogo Chalbert Santos e José Gouveia.

Luís Filipe Vieira não pode falar com Vítor Fernandes, que foi nomeado pelo Governo para liderar o novo Banco de Fomento e que já passou pela Caixa Geral de Depósitos, BCP e Novo Banco.



O segundo arguido mais mediático do processo Cartão Vermelho, José António dos Santos, também conhecido como o "rei dos frangos", terá de pagar uma caução de dois milhões de euros para sair em liberdade.

José António dos Santos terá de entregar o passaporte às autoridades e fica proibido de contactar os demais arguidos e ainda Diogo Chalbert Santos, José Gouveia, Vítor Fernandes e qualquer administrador ou funcionário do Novo Banco.



Tiago Vieira, filho do ex-dirigente do Benfica, fica com uma caução de 600 mil euros e impedido de sair do país.

O empresário também não pode contactar os outros arguidos, à exceção de Luís Filipe Vieira, e ainda Nuno Sérgio Durães Lopes, António Rodrigues de Sá, Diogo Chalbert Santos, José Gouveia, Vítor Fernandes e qualquer administrador ou funcionário do Novo Banco.

Bruno Macedo, empresário ligado ao futebol, fica a aguardar o desenrolar do processo em liberdade, mediante o pagamento de uma caução de 300 mil euros.

Fica proibido de sair do país e de contactar os outros três arguidos, bem como Nuno Sérgio Durães Lopes, António Rodrigues de Sá, Vítor Manuel Dantas de Machado e José Gouveia.