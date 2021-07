Benfica empresta Nuno Santos ao Paços de Ferreira

O Benfica confirmou este domingo o empréstimo do médio Nuno Santos ao Paços de Ferreira.

"O Sport Lisboa e Benfica comunica que chegou a acordo com o Paços de Ferreira para a transferência em regime de empréstimo do futebolista Nuno Santos. O contrato rubricado entre os clubes para a cedência do médio é válido até ao final da temporada 2021/22, sem opção de compra", informou o clube da Luz.

Na época passada, o jogador alinhou no Bosvista tendo feito 30 jogos e marcado um golo.