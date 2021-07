MP pede caução de três milhões de euros para Vieira

Veja também:

O Ministério Público (MP) pediu este sábado a aplicação de uma caução de três milhões de euros a Luís Filipe Vieira, como medida de caução. É a segunda caução mais elevada da história da justiça portuguesa - atrás apenas da caução aplicada a Joe Berardo.

A TSF avança também que o ex-presidente do Benfica ficará em prisão domiciliária, sem pulseira eletrónica, e terá 30 dias para pagar os três milhões de euros, caso o juiz de instrução concorde com o MP.

A decisão de Carlos Alexandre, que interrogou este sábado Vieira, deve ser conhecida até ao final do dia.

O Ministério Público (MP), através do procurador Rosário Teixeira, não pediu a prisão preventiva para nenhum dos quatro detidos na investigação.

A SIC noticia que o MP quer que Vieira entregue o passaporte, para evitar uma fuga do país. Também foi pedido que o ex-líder do Benfica a proibição de contacto com pessoas ligadas à administração do Benfica e com os restantes arguidos.

Vieira foi interrogado entre as 09h15 e as 14h15, sendo que o seu advogado, Magalhães e Silva, disse que a audição tinha corrido bem.



“Não gosto de antecipar convicções. Como em termos de decisão já vi de tudo, não gosto de cavalgar nenhuma convicção. As explicações que Luís Filipe Vieira deu, do meu ponto de vista, ilibam-no integralmente”, afirmou o advogado este sábado.