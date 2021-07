Interrogatório a Luís Filipe Vieira já terminou

O interrogatório do empresário Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica que suspendeu funções, terminou às 14h15, no âmbito do processo ‘Cartão Vermelho’, confirmou, este sábado, o advogado Magalhães e Silva, à saída do Tribunal Central de Instrução Criminal.

O representante de Vieira considerou que a audição do seu constituinte “correu bem”, tendo tido início às 09h15, tendo feito um balanço “positivo” e afirmando que “respondeu a todas as questões, sem nenhuma exceção”, com o empresário a afirmar a sua inocência.

A promoção do Ministério Público (MP) quanto às medidas de coação terá início às 15h30, explicou Magalhães e Silva, que espera que a decisão final do juiz seja divulgada ainda este sábado.