Rui Costa nega negócios ou parcerias com o Benfica

Rui Costa, vice-presidente do Benfica, desmente que tenha tido qualquer relação direta ou parceria com os encarnados através das empresas Footlab ou 10 Invest,

É a resposta do dirigente das águias a uma carta de sócios enviada ao presidente do Conselho Fiscal do clube. Esse grupo de sócios diz que esses alegados negócios de Rui Costa violam os estatutos.

Rui Costa garante que nem ele nem o filho tiveram alguma parceria com o clube.

Já o Conselho Fiscal lembra que nas datas das alegadas transferências envolvendo empresas do ex-jogador aconteceram antes das eleições que levaram Rui Costa à vice presidência do Benfica.

Numa altura em que o presidente Luís Filipe Vieira está detido, Rui Costa tem sido o nome mais apontado para ocupar temporariamente o cargo.

Na carta de resposta aos sócios, o antigo camisola 10 das águias fala ainda de tentativa de o denegrir e à sua família.