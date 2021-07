Rodrigo Pinho é a novidade no treino do Benfica

A presença do ponta de lança brasileiro Rodrigo Pinho, reforço de verão, no relvado foi a novidade do treino desta quinta-feira do Benfica.

O ex-Marítimo tem estado a recuperar de lesão prolongada. No entanto, segundo o Benfica, já esteve presente nos trabalhos de pré-época que decorreram no relvado do Seixal, orientados por Jorge Jesus.

Na quarta-feira, o Benfica venceu (2-0) o Sporting da Covilhã, com golos de Paulo Bernardo e Chiquinho, no segundo particular da preparação.