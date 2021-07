Ministério Público detalha esquema de fraude de Vieira e Bruno Macedo em prejuízo do Benfica

O Ministério Público acredita que Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, e Bruno Macedo, agente, tinham um esquema de fraude à custa do prejuizo dos interesses da SAD do Benfica, segundo o despacho que a Renascença teve acesso.

De acordo com o despacho, Bruno Macedo utilizava sociedades no estrangeiro e forjava documentos, se necessário, para justificar a intervenção dessas entidades, seja em sede contratual, seja em operações finaceiras.

Em causa estão negócios como a venda de Derlis González e Cláudio Correia, que terão gerado cerca de um milhão e 280 mil euros de ganho que não foi declarado e foi parqueado numa sociedade instrumental designada "Mater Intenacional Fzr".

Um outro negócio está relacionado com os direitos de César, que o Benfica vendeu por um valor superior.

No despacho são várias as sociedades e os países citados: do Panamá à Tunisia, passando por Estados Unidos da América e Emirados Árabes Unidos, com proveitos canalizados para empresas detidas do grupo de Luís Filipe Vieira: nomeadamente a "Promotav", a "Only Properties" e a "Cofibrás".



Acrescenta Carlos Alexandre que os montantes em causa, trazidos para Portugal, e venda de imóveis, permitiram a amortização de passivos bancários, uma operação na qual participaram Bruno Macedo e o filho de Luís Filipe Vieira, Tiago Vieira.