Benfica. Ribeiro e Castro defende que Rui Costa deve ir a eleições

Ribeiro e Castro entende que deveria ser feita a convocação de um plenário de órgãos sociais, sendo o primeiro passo para resolver a situação. O antigo "vice" do Benfica assinala que também a Mesa da Assembleia Geral está debilitada pela demissão do presidente.

Ribeiro e Castro fora do xadrez eleitoral





Nestas declarações a Bola Branca, Ribeiro e Castro assume que acompanha, com preocupação, o momento do Benfica. No entanto, não está no seu horizonte regressar a um cargo diretivo no clube da Luz.

"Estou completamente de fora desse xadrez e dessa opção. Tenho saudades, sim, de me sentar nas bancadas do Estádio da Luz a ver os jogos do Benfica. Todos estamos preocupados e seguimos com interesse a atual situação", conclui.

José Ribeiro e Castro foi vice-presidente da direção do Sport Lisboa e Benfica entre 1997 e 1998.