Benfica empresta Vasco Paciência ao Grasshoppers

O Benfica anunciou, esta quinta-feira, o empréstimo de Vasco Paciência ao Grassshopers, da Suíça.

O ponta de lança, de 21 anos, irmão de Gonçalo Paciência e filho de Domingos, vai rodar na I Liga suíça até ao final da temporada.

O Grasshoppers subiu, na última época, ao principal escalão da Suíça. Paciência encontrará no clube de Zurique os também portugueses André Moreira, Tote Gomes, Nuno da Silva e André Ribeiro.

Vasco Paciência está há três épocas no Benfica. O avançado ingressou no clube em 2018, proveniente do Boavista. Na temporada passada, fez 12 jogos e e apontou um golo ao serviço da equipa de sub-23.