Paulo Bernardo e Chiquinho marcam em jogo treino do Benfica

O Benfica venceu o Sp. Covilhã, por 2-0, no segundo jogo treino da pré-época dos encarnados.

O treinador Jorge Jesus escolheu este onze inicial: Helton, Gilberto, Samaris, Morato, Grimaldo, Weigl, Taarabt, Pizzi, Jota, Waldschmidt e Vinícius.

Na segunda parte jogaram: Vlachodimos, Tomás Tavares, Florentino, Ferro, Gil Dias, Gabriel, Paulo Bernardo, Gedson, Chiquinho, Gonçalo Ramos e Henrique Araújo.

Os golos do Benfica no centro de estágio dos encarnados foram apontados por Paulo Bernardo e Chiquinho. O jovem médio chega da equipa B e procura lugar no plantel principal. Já Chiquinho tem sido apontado à saída, mas continua a treinar.

A próxima partida de preparação das águias vai realizar-se no próximo sábado, contra o Sp. Farense.