Leo Bittencourt associado ao Benfica. "Sempre caiu no goto dos treinadores"

Leo Bittencourt é um médio polivalente e pode ser comparado a Pizzi, capitão do Benfica. Nuno Félix é o olheiro internacional do Colónia, onde privou com o germano-brasileiro, e esclarece que o jogador apontado ao Benfica pelo Bild, "justifica estar referenciado" e que sempre "caiu no goto de adeptos e treinadores".

Félix sublinha que Leo já tem 27 anos e experiência num campeonato com a exigência da Bundesliga.

"É um jogador com bom espírito, uma excelente pessoa e que dá garantias pela polivalência posicional", justifica.

A comparação com Pizzi faz-se pela derivação de extremo para o miolo, embora o capitão das águias tenha mais "qualidade na definição e na construção de jogo".

Leo Bittencourt é um atleta com mercado, "não será dispendioso" e que pode ser uma boa oportunidade de negócio, já que o Werder Bremen com quem tem contrato desceu de divisão. Nesse contexto, e tendo em conta o fair-play financeiro da liga germânica passou a ser "um jogador demasiado caro" para um campeonato secundário.

O médio fez toda a carreira na Alemanha, onde chegou a representar a seleção sub-21. Passou pelo Energie Cottbus, onde foi formado, Borussia Dortmund, Hannover, Colónia, Hoffenheim e Werder Bremen.