Antigo "vice" de Vieira diz que detenção "afeta gravemente a imagem do clube"

João Braz Frade, porta-voz do movimento “Benfica Bem Maior” e antigo vice-presidente do clube, não tem dúvidas de que a detenção de Luís Filipe Vieira “afeta gravemente a imagem” dos encarnados.

“Não vale a pena ter meias palavras sobre isto, é uma coisa devastadora para o Benfica”, diz, em entrevista a Bola Branca. João Braz Frade apelida o cenário de “terrível”.

Vice-presidente da direção de Vieira entre 2006 e 2009, Braz Frade reage à detenção do presidente do Benfica com “profunda tristeza” e “enorme desgosto”. Revela uma “preocupação gigantesca” com o Benfica, por ser uma situação que “marca o clube”.

“É uma situação cuja importância não se pode ignorar, nem sequer diminuir, é gravíssima”, explica, nesta entrevista à Renascença.