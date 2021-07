Rui Costa em Milão para negociar João Mário

Rui Costa, vice-presidente do Benfica, está em Milão para finalizar a contratação do internacional português João Mário, de acordo com a imprensa italiana.

O dirigente, acompanhado do novo diretor-geral, Rui Pedro Braz, foram apanhados pelas câmaras dos jornalistas italianos num almoço com Federico Pastorello, agente de João Mário.

Como a Renascença noticiou, o Benfica avançou para a contratação do médio depois do Sporting ter desistido da sua contratação em defintivo.

João Mário fez praticamente toda a formação no Sporting e afirmou-se na equipa principal em 2014/15. Saiu para o Inter de Milão em 2016 e passou pelo West Ham e Lokomotiv de Moscovo antes de regressar a Alvalade, por empréstimo.

Foi titular praticamente toda a temporada, tendo apontado dois golos em 34 jogos e ergueu o seu primeiro título de campeão nacional.