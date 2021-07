Benfica cede Tiago Dantas ao Tondela

O Benfica vai ceder o médio Tiago Dantas ao Tondela.

O jovem médio de apenas 20 anos esteve perto de se mudar para a Belenenses SAD, mas vai mesmo reforçar o plantel de Pako Ayestarán, no Tondela. Restam apenas resolver as últimas burocracias para que o anúncio oficial seja feito.

Tiago Dantas é atualmente campeão alemão e do Mundial de Clubes, depois de ter estado ao serviço do Bayern de Munique na temporada passada, por empréstimo das águias. Os bávaros não acionaram a cláusula de compra, fez apenas dois jogos na equipa principal e sete na equipa B.

Formado no Benfica, Tiago Dantas já se estreou na equipa principal na época 2019/20, ainda com Bruno Lage no comando técnico, num jogo da Taça da Liga frente ao Vitória de Setúbal.

O Tondela já arrancou a pré-temporada e enfrenta um surto de Covid-19 no plantel, com Tiago Almeida e Khacef a testarem positivo.