Benfica anuncia transferência de Cervi para o Celta de Vigo

O Benfica anunciou a transferência de Franco Cervi para o Celta de Vigo, em definitivo. O avançado argentino assinou contrato de três épocas com o clube espanhol.

Cervi deixa a Luz depois de cinco temporadas, tendo somado um total de 21 golos em 172 jogos disputados.

Com a camisola do Benfica, Cervi festejou a conquista de seis troféus: dois campeonatos (2016/17 e 2018/19), três Supertaças (2016, 2017 e ainda 2019, onde fez parte do plantel) e uma Taça de Portugal (2016/17).



O extremo perdeu espaço com a chegada de Jorge Jesus e somou apenas 21 jogos, tendo conquistado algum espaço após o surto de Covid-19 no plantel, em janeiro, quando foi até utilizado como lateral.

O Celta já tinha tentado a sua contratação no mercado de inverno, mas Jesus segurou o internacional argentino.