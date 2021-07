Campeão francês Renato Sanches na pré-época do Benfica

O Benfica divulgou, esta sexta-feira, o calendário de jogos da pré-época 2021/22. Entre os adversários, encontra-se o Lille OSC, do "alumnus" encarnado Renato Sanches, vigente campeão francês.

O primeiro jogo de pré-temporada da equipa de Jorge Jesus é já no sábado, perante o Benfica B, no Seixal. Seguem-se três encontros no mesmo local: Sporting da Covilhã (7 de julho, quarta-feira), Farense (10 de julho, sábado) e Belenenses SAD (13 de julho, terça-feira).

O Benfica partirá, então, para um estágio no Algarve. Medirá forças com os campeões belgas do Gent (16 de julho, sexta-feira), com o Boavista (18 de julho, domingo) e com o Lille (22 de julho, quinta-feira). No plantel do novo campeão francês, militam os portugueses Renato Sanches, formado no Benfica, José Fonte, Tiago Djaló, Xeka e José Bica.

A apresentação do Benfica 2021/22 aos sócios e adeptos será no dia 25 de julho, um sábado, no Estádio da Luz, frente a rival a designar.