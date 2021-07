Benfica terá formalizado proposta por João Mário. Cláusula anti-rivais expira este verão

O Benfica terá apresentado uma proposta ao Inter de Milão para contratar João Mário, sabe a Renascença.

O internacional português de 28 anos regressou ao clube italiano depois de terminado o empréstimo nos leões, mas não vai integrar o plantel do campeão italiano.

O Sporting tentou a contratação de João Mário em definitivo, mas os valores exigidos pelo Inter de Milão e pelo jogador ficam fora do alcance daquilo que o clube poderia pagar.

O treinador Jorge Jesus gosta de João Mário, com quem trabalhou no clube leonino no passado, e o Benfica já terá avançado para uma proposta oficial.