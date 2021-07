Benfica abre Champions contra equipa israelita

O Benfica vai defrontar as israelitas do Kiryat-Gat nas meias-finais do grupo quatro da fase inicial da Liga dos Campeões feminina. O sorteio realizou-se esta sexta-feira em Nyon, na sede da UEFA.

Se vencerem as israelitas em casa, avançam para a final do grupo contra a vencedora da outra meia-final, que opõe as bósnias do Sarajevo às luxemburguesas do Racing Luxembourg.

As meias-finais de cada grupo estão marcadas para 18 de agosto e as finais para 21 de agosto.

Em 22 de agosto realiza-se o sorteio da segunda eliminatória da Champions feminina, a disputar numa ronda a duas mãos, entre 31 de agosto/1 de setembro e 8/9 de setembro, e que precede a fase de grupos da prova.