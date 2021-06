Domingos Soares de Oliveira: "A iniciativa de juntar clubes foi minha"

Domingos Soares de Oliveira, diretor-executivo do Benfica e responsável pela pasta das finanças, diz que foi o responsável pela união dos clubes durante a pandemia na luta pelo regresso do público aos estádios.

O dirigente explica que era essencial contar com o apoio do FC Porto e explica ausência do Sporting da última reunião de presidentes.

"A iniciativa de juntar clubes foi minha. Há dez pontos que devem ser endereçados, e que dizem respeito também à Federação, Liga e o Governo, mas para começar era preciso juntar o que era mais difícil, que era FC Porto e Benfica. Muitas reuniões já houve, com o Sporting incluído, que é absolutamente determinante neste processo", diz.

Domingos Soares de Oliveira diz que os clubes se uniram pela primeira vez desde que está no futebol para combater o que considera uma injustiça com o setor.

"Acho que é a primeira vez que os clubes se uniram desde a primeira vez que estou no futebol. O futebol não pode ser tratado como o parente pobre da sociedade. No futebol, vemos lá fora que é possível, foram feitas experiências em Portugal. Se houver uma decisão, como já houve, ir permitindo algum público nos estádios, vai ser uma grande ajuda aos clubes", explica.